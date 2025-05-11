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Спецпредставитель Трампа: Сначала 30-дневное перемирие, а во время него переговоры

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 16:26
Спецпредставитель Трампа: Сначала 30-дневное перемирие, а во время него переговоры
Кит Келлог, фото Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог подчеркнул, что переговорам с Россией о прекращении войны должно предшествовать 30-дневное перемирие.

Источник: Келлог в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Спецпредставитель Дональда Трампа прокомментировал сообщение премьер-министра Новой Зеландии, где тот присоединился к требованию западных лидеров к РФ относительно безусловного 30-дневного перемирия перед любыми дальнейшими переговорами.

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Прямая речь Келлога: "Даже премьер Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно говорил президент Трамп, убийства должны прекратиться!

Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, и, во время этого, начало комплексных переговоров о мире. Другого пути нет".

Что предшествовало: 10 мая Келлог высказал мнение, что всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней в российско-украинской войне запустит процесс ее завершения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нереалистичной идею Келлога о 30-километровой демилитаризованной зоне вдоль текущей линии боевого столкновения.

СШАперемириепереговоры
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