Спецпредставитель Трампа: Сначала 30-дневное перемирие, а во время него переговоры

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог подчеркнул, что переговорам с Россией о прекращении войны должно предшествовать 30-дневное перемирие.

Источник: Келлог в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Спецпредставитель Дональда Трампа прокомментировал сообщение премьер-министра Новой Зеландии, где тот присоединился к требованию западных лидеров к РФ относительно безусловного 30-дневного перемирия перед любыми дальнейшими переговорами.

Реклама:

Прямая речь Келлога: "Даже премьер Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно говорил президент Трамп, убийства должны прекратиться!

Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, и, во время этого, начало комплексных переговоров о мире. Другого пути нет".

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs