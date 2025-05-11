"Привіт, Дональде": Макрон показав, як дзвонив Трампу з Києва

Президент Франції Емманюель Макрон опублікував відео "з-за лаштунків" спільної подорожі європейських лідерів до Києва 10 травня, зокрема момент дзвінка президенту США Дональду Трампу рано вранці за Вашингтоном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відеоролик на сторінці Макрона у Facebook

Реклама:

Деталі: На початку відео можна бачити, як виглядає vip-вагон "Укрзалізниці", яким Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск прямували до Києва. На цих кадрах Макрон запитує, чи потяг прибуває о 8-й годині. З’ясовується, що за французьким часом це 7 ранку.

"Потрібно запевнити Зеленського, сказавши йому: якщо він запропонує взаємодіяти – ти взаємодієш. Але якщо перемир’я не буде дотримуватися, тоді будуть санкції. Це буде хороший баланс. І ми залучаємо американців", – пояснює Макрон на кадрах з дороги залізницею і прибуття на вокзал.

Далі, перебиваючи це іншими кадрами візиту, показують, як Макрон організував дзвінок із Трампом під час розмови європейських лідерів і Зеленського у Маріїнському палаці.

РЕКЛАМА:

"Привіт, Дональде. Можна тебе набрати через 2 хвилини разом із Зеленським… Тоді я перенаберу через дві хвилини з усіма іншими", – каже Макрон.

"Скажіть їм, що з Трампом домовились. Можна телефонувати йому зараз. У нього 6-та ранку", – повідомляє він після того.

"Ми зараз вирішили підтримати припинення вогню, що розпочнеться з понеділка, яке має протривати 30 днів, щоб почати будувати справедливий і тривалий мир. А у разі порушення перемир’я європейці і американці підготують і скоординують масштабні санкції", – повідомляють закадровою начиткою про домовленість європейських лідерів і Зеленського у Києві.

Також у відео Макрон зазначає, що "доля миру і свободи у Європі зараз вирішуються у Києві".

Передісторія: