"Привіт, Дональде": Макрон показав, як дзвонив Трампу з Києва
Президент Франції Емманюель Макрон опублікував відео "з-за лаштунків" спільної подорожі європейських лідерів до Києва 10 травня, зокрема момент дзвінка президенту США Дональду Трампу рано вранці за Вашингтоном.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відеоролик на сторінці Макрона у Facebook
Деталі: На початку відео можна бачити, як виглядає vip-вагон "Укрзалізниці", яким Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск прямували до Києва. На цих кадрах Макрон запитує, чи потяг прибуває о 8-й годині. З’ясовується, що за французьким часом це 7 ранку.
"Потрібно запевнити Зеленського, сказавши йому: якщо він запропонує взаємодіяти – ти взаємодієш. Але якщо перемир’я не буде дотримуватися, тоді будуть санкції. Це буде хороший баланс. І ми залучаємо американців", – пояснює Макрон на кадрах з дороги залізницею і прибуття на вокзал.
Далі, перебиваючи це іншими кадрами візиту, показують, як Макрон організував дзвінок із Трампом під час розмови європейських лідерів і Зеленського у Маріїнському палаці.
"Привіт, Дональде. Можна тебе набрати через 2 хвилини разом із Зеленським… Тоді я перенаберу через дві хвилини з усіма іншими", – каже Макрон.
"Скажіть їм, що з Трампом домовились. Можна телефонувати йому зараз. У нього 6-та ранку", – повідомляє він після того.
"Ми зараз вирішили підтримати припинення вогню, що розпочнеться з понеділка, яке має протривати 30 днів, щоб почати будувати справедливий і тривалий мир. А у разі порушення перемир’я європейці і американці підготують і скоординують масштабні санкції", – повідомляють закадровою начиткою про домовленість європейських лідерів і Зеленського у Києві.
Також у відео Макрон зазначає, що "доля миру і свободи у Європі зараз вирішуються у Києві".
Передісторія:
- Раніше Politico від своїх джерел дізналося, що саме Макрон телефонував Трампу, попри ранній ранок у Вашингтоні, щоб ініціювати спільну розмову.
- Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.
- Очільник Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
- Після того Макрон і Мерц дали зрозуміти, що спершу Росія мала би погодитися на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали і від команди Трампа.