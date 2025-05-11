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Путін запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі і не згадав про 30-денне перемир'я

Ольга Глущенко Неділя, 11 травня 2025, 01:54
Путін запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі і не згадав про 30-денне перемир'я
Путін, скриншот

У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Джерело: звернення Путіна, пропагандистське російське видання ТАСС

Деталі: Путін запропонував у четвер, 15 травня, прямі перемовини з Україною і там же обговорити нові перемир'я.

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Пряма мова Путіна: "Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перевані".

Деталі: У своєму зверненні Путін вперше так звану "СВО" назвав війною.

За словами правителя Кремля, він пропонує відновити прямі переговори "без попередніх умов".

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У зверненні Путін також заявив, що очікує відповіді на свою пропозицію від київської влади та її "кураторів".

Правитель Росії вчергове не оминув питання усунення "першопричин конфлікту".

Крім того, Путін заявив, що проведе розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час свого звернення Путін не згадав про 30-денне перемир'я. Ввечері 10 травня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія подумає про пропозицію України, Європи та США про 30-денне припинення вогню.

За словами помічника глави РФ Юрія Ушакова, делегація від РФ поїде до Стамбула, про її склад буде оголошено пізніше.

Путінросійсько-українська війнапереговори
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