"Привет, Дональд": Макрон показал, как звонил Трампу из Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал видео "из-за кулис" совместного путешествия европейских лидеров в Киев 10 мая, в частности момент звонка президенту США Дональду Трампу рано утром по Вашингтону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видеоролик на странице Макрона в Facebook

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Детали: В начале видео можно увидеть, как выглядит VIP-вагон "Укрзализныци", в котором лидеры направлялись в Киев. На этих кадрах Макрон спрашивает, прибывает ли поезд в 8 часов. Выясняется, что по французскому времени это 7 утра.

"Нужно заверить Зеленского, сказав ему: если он предложит взаимодействовать – ты взаимодействуешь. Но если перемирие не будет соблюдаться, тогда будут санкции. Это будет хороший баланс. И мы привлекаем американцев", – объясняет Макрон на кадрах с дороги по железной дороге и прибытия на вокзал.

Далее, перебивая это другими кадрами визита, показывают, как Макрон организовал звонок с Трампом во время разговора европейских лидеров и Зеленского в Мариинском дворце.

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"Привет, Дональд. Можно тебя набрать через 2 минуты вместе с Зеленским?.. Тогда я перезвоню через две минуты со всеми остальными", – говорит Макрон.

"Скажите им, что с Трампом договорились. Можно звонить ему сейчас. У него 6 утра", – сообщает он после этого.

"Мы сейчас решили поддержать прекращение огня, которое начнется с понедельника и продлится 30 дней, чтобы начать строить справедливый и длительный мир. А в случае нарушения перемирия европейцы и американцы подготовят и скоординируют масштабные санкции", – сообщается закадровым текстом о договоренности европейских лидеров и Зеленского в Киеве.

Также в видео Макрон отмечает, что "судьба мира и свободы в Европе сейчас решается в Киеве".

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