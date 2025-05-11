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В Угорщині допустили відновлення консультацій з Україною щодо меншин

Марія Ємець, Українська правдаНеділя, 11 травня 2025, 18:15
В Угорщині допустили відновлення консультацій з Україною щодо меншин
Magyar Levente

Угорська сторона заявила, що консультації з Україною з питань національних меншин, які раніше були скасовані, можуть поновитися залежно від подальших обставин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву представника МЗС Угорщини Левенте Модьора

Деталі: Посадовець зазначив, що звинувачення України у шпигунстві за лічені дні перед важливою зустріччю "ставить під питання щирість намірів вирішити актуальні питання".

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Пряма мова Модьора: "Побачимо, що буде відбуватися наступними днями. Ми зі свого боку залишаємося готовими до діалогу". 

Передісторія: 

Угорщина
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