В Угорщині допустили відновлення консультацій з Україною щодо меншин

Угорська сторона заявила, що консультації з Україною з питань національних меншин, які раніше були скасовані, можуть поновитися залежно від подальших обставин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву представника МЗС Угорщини Левенте Модьора

Деталі: Посадовець зазначив, що звинувачення України у шпигунстві за лічені дні перед важливою зустріччю "ставить під питання щирість намірів вирішити актуальні питання".

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Пряма мова Модьора: "Побачимо, що буде відбуватися наступними днями. Ми зі свого боку залишаємося готовими до діалогу".

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