В Угорщині допустили відновлення консультацій з Україною щодо меншин
Неділя, 11 травня 2025, 18:15
Угорська сторона заявила, що консультації з Україною з питань національних меншин, які раніше були скасовані, можуть поновитися залежно від подальших обставин.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву представника МЗС Угорщини Левенте Модьора
Деталі: Посадовець зазначив, що звинувачення України у шпигунстві за лічені дні перед важливою зустріччю "ставить під питання щирість намірів вирішити актуальні питання".
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Пряма мова Модьора: "Побачимо, що буде відбуватися наступними днями. Ми зі свого боку залишаємося готовими до діалогу".
Передісторія:
- Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.
- Після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.
- Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.
- Також в Угорщині у п’ятницю затримали і видворили ексдипломата з України.