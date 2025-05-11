Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Венгрии допустили возобновление консультаций с Украиной по вопросу меньшинств

Мария Емец, Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 18:15
В Венгрии допустили возобновление консультаций с Украиной по вопросу меньшинств
Magyar Levente

Венгерская сторона заявила, что консультации с Украиной по вопросам национальных меньшинств, ранее отменённые, могут быть возобновлены в зависимости от дальнейших обстоятельств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя МИД Венгрии Левенте Модьора

Детали: Чиновник отметил, что обвинения Украины в шпионаже за несколько дней до важной встречи "ставят под сомнение искренность намерений решить актуальные вопросы".

Реклама:

Прямая речь Модьора: "Посмотрим, что будет происходить в ближайшие дни. Со своей стороны мы остаемся открытыми к диалогу".

Предистория
  • Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по вопросам нацменьшинств после заявления СБУ о разоблачении шпионской сети венгерской разведки.
  • Также Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
  • Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов
  • Стало известно, что в Будапеште задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, впоследствии его депортировали.

Венгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп требует, чтобы Украина согласилась на переговоры с РФ в Турции
После задержания и.о. комбата командир 155-й бригады призвал сообщать о коррупции
видео"Привет, Дональд": Макрон показал, как звонил Трампу из Киева
Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине
Неделя начнется с дождей и заморозков
Зеленский отметил, что "россияне задумались о войне", но ждет прекращения огня
Все новости...
Венгрия
Венгрия отменила запланированные переговоры с Украиной по нацменьшинствам
В центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата, его депортировали
Каллас о вето Венгрии: Если одна из стран «против» - она не может держать в заложниках всех
Последние новости
19:49
Туск отреагировал на намерения Кремля уклониться от 30-дневного перемирия
19:33
Трамп требует, чтобы Украина согласилась на переговоры с РФ в Турции
19:26
футбол"Барселона" одолела "Реал" в феерическом Эль Класико за чемпионство в Испании
19:18
Трамп примет в подарок от Катара "летающий дворец"
19:07
ВидеоВ Харькове представитель ТЦК ударил мужчину в живот: начато расследование
18:59
Ученые впервые показали, как редкая улитка из Новой Зеландии необычным способом откладывает яйца
18:58
Рубио подтвердил, что будет на неформальной встрече НАТО в Турции на следующей неделе
18:49
видеоДатский велогонщик Педерсен выиграл второй спринт на Джиро д'Италия
18:44
Индонезийский порт стал хабом по перевалке российских нефтепродуктов
18:26
После задержания и.о. комбата командир 155-й бригады призвал сообщать о коррупции
Все новости...
Реклама:
Реклама: