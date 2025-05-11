В Венгрии допустили возобновление консультаций с Украиной по вопросу меньшинств

Венгерская сторона заявила, что консультации с Украиной по вопросам национальных меньшинств, ранее отменённые, могут быть возобновлены в зависимости от дальнейших обстоятельств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя МИД Венгрии Левенте Модьора

Детали: Чиновник отметил, что обвинения Украины в шпионаже за несколько дней до важной встречи "ставят под сомнение искренность намерений решить актуальные вопросы".

Реклама:

Прямая речь Модьора: "Посмотрим, что будет происходить в ближайшие дни. Со своей стороны мы остаемся открытыми к диалогу".