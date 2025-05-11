У Харкові представник ТЦК вдарив чоловіка в живіт: почато розслідування
Неділя, 11 травня 2025, 19:07
Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службове розслідування через відео із соцмереж, на якому представник ТЦК вдаряє цивільного чоловіка у живіт на вулиці Примерівській.
Джерело: Харківський ОТЦК та СП
Деталі: У заяві відомства йдеться, що конфлікт виник "внаслідок провокаційних дій громадянина", однак сам факт застосування фізичної сили засуджено.
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Дослівно: "Будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими".
Деталі: На відео, яке поширюється в соцмережах, видно, як військових б’є чоловіка в живіт.
Конфлікт із ТЦК у Харкові, відео з соцмереж pic.twitter.com/TcFfawzFGc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2025РЕКЛАМА:
Передісторія:
- 10 травня поліція Харківщини відкрила провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень чоловікові працівниками ТЦК.