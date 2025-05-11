У Харкові представник ТЦК вдарив чоловіка в живіт: почато розслідування

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службове розслідування через відео із соцмереж, на якому представник ТЦК вдаряє цивільного чоловіка у живіт на вулиці Примерівській.

Джерело: Харківський ОТЦК та СП

Деталі: У заяві відомства йдеться, що конфлікт виник "внаслідок провокаційних дій громадянина", однак сам факт застосування фізичної сили засуджено.

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Дослівно: "Будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими".

Деталі: На відео, яке поширюється в соцмережах, видно, як військових б’є чоловіка в живіт.

Конфлікт із ТЦК у Харкові, відео з соцмереж pic.twitter.com/TcFfawzFGc РЕКЛАМА: May 11, 2025

Передісторія: