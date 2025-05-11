В Харькове представитель ТЦК ударил мужчину в живот: начато расследование

Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебное расследование из-за видео в соцсетях, на котором представитель ТЦК бьёт гражданского мужчину в живот на улице Примеровской.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП

Детали: В заявлении ведомства говорится, что конфликт возник "в результате провокационных действий гражданина", однако сам факт применения физической силы осуждён.

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Прямая речь: "Любые проявления физического или психологического давления являются недопустимыми и запрещёнными".

Подробности: На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как военный бьёт мужчину в живот.

Конфлікт із ТЦК у Харкові, відео з соцмереж pic.twitter.com/TcFfawzFGc РЕКЛАМА: May 11, 2025

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