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В Харькове представитель ТЦК ударил мужчину в живот: начато расследование

Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 19:07
В Харькове представитель ТЦК ударил мужчину в живот: начато расследование
Эльдар Сарахман, УП

Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебное расследование из-за видео в соцсетях, на котором представитель ТЦК бьёт гражданского мужчину в живот на улице Примеровской.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП

Детали: В заявлении ведомства говорится, что конфликт возник "в результате провокационных действий гражданина", однако сам факт применения физической силы осуждён.

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Прямая речь: "Любые проявления физического или психологического давления являются недопустимыми и запрещёнными".

Подробности: На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как военный бьёт мужчину в живот.

Предистория:

ХарьковТЦК
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