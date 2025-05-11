Таліби заборонили шахи в Афганістані
Талібська влада оголосила про призупинення гри в шахи по всій території Афганістану, пояснивши це тим, що шахи нібито можуть бути формою азартної гри, що заборонено згідно з ісламським законом.
Джерело: France 24 з посиланням на представника спортивної дирекції Атала Машвані
Деталі: Афганський представник відзначив, що згідно з законом про "заохочення чеснот і запобігання порокам", ухваленим минулого року, шахи потрапляють під заборону як "інструмент азарту".
Пряма мова Машвані: "Є релігійні застереження щодо шахів. Поки ці питання не будуть врегульовані, гру призупинено".
Деталі: За його словами, національна шахова федерація не проводила офіційних турнірів протягом останніх двох років, а також має проблеми на рівні керівництва.
Власник кав’ярні в Кабулі Азізулла Гулзада, який раніше проводив неформальні шахові змагання, заперечив зв’язок між шахами й азартом. Він наголосив, що шахи популярні в багатьох мусульманських країнах і відзначив, що заборона шкодить як його бізнесу, так і дозвіллю молоді.
Пряма мова Гулзада: "Молоді нічим зайнятися, багато хто приходив щодня. Замовляли чай і грали в шахи з друзями".
Передісторія:
- Раніше таліби обмежили участь жінок у спорті, а також заборонили змішані єдиноборства (ММА), назвавши їх "надмірно жорстокими" і несумісними з нормами шаріату.
- Також таліби заборонили жінкам мандрувати далеко без родича-чоловіками" і несумісними з нормами шаріату.