Талибы запретили шахматы в Афганистане
Талибские власти объявили о приостановке игры в шахматы на всей территории Афганистана, объяснив это тем, что шахматы якобы могут рассматриваться как форма азартной игры, что запрещено исламским законом.
Источник: France 24 со ссылкой на представителя спортивной дирекции Атала Машвани
Детали: Афганский чиновник отметил, что в соответствии с законом о "поощрении добродетели и предотвращении пороков", принятым в прошлом году, шахматы подпадают под запрет как "инструмент азарта".
Прямая речь Машвани: "Существуют религиозные возражения против шахмат. Пока эти вопросы не будут урегулированы, игра приостанавливается".
Детали: По его словам, национальная шахматная федерация не проводила официальных турниров в течение последних двух лет и сталкивается с проблемами на уровне руководства.
Владелец кафе в Кабуле Азизулла Гулзада, который ранее проводил неформальные шахматные соревнования, опроверг связь шахмат с азартными играми. Он подчеркнул, что шахматы популярны во многих мусульманских странах и отметил, что запрет вредит как его бизнесу, так и досугу молодёжи.
Прямая речь Гулзада: "Молодёжи нечем заняться, многие приходили каждый день. Заказывали чай и играли в шахматы с друзьями".
Предыстория:
- Ранее талибы ограничили участие женщин в спорте, а также запретили смешанные боевые искусства (ММА), назвав их "слишком жестокими" и несовместимыми с нормами шариата.
- Также талибы запретили женщинам путешествовать без сопровождающего мужчину.