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Талибы запретили шахматы в Афганистане

Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 20:18
Талибы запретили шахматы в Афганистане
AFP via Getty Images

Талибские власти объявили о приостановке игры в шахматы на всей территории Афганистана, объяснив это тем, что шахматы якобы могут рассматриваться как форма азартной игры, что запрещено исламским законом.

Источник: France 24 со ссылкой на представителя спортивной дирекции Атала Машвани

Детали: Афганский чиновник отметил, что в соответствии с законом о "поощрении добродетели и предотвращении пороков", принятым в прошлом году, шахматы подпадают под запрет как "инструмент азарта".

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Прямая речь Машвани: "Существуют религиозные возражения против шахмат. Пока эти вопросы не будут урегулированы, игра приостанавливается".

Детали: По его словам, национальная шахматная федерация не проводила официальных турниров в течение последних двух лет и сталкивается с проблемами на уровне руководства.

Владелец кафе в Кабуле Азизулла Гулзада, который ранее проводил неформальные шахматные соревнования, опроверг связь шахмат с азартными играми. Он подчеркнул, что шахматы популярны во многих мусульманских странах и отметил, что запрет вредит как его бизнесу, так и досугу молодёжи.

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Прямая речь Гулзада: "Молодёжи нечем заняться, многие приходили каждый день. Заказывали чай и играли в шахматы с друзьями".

Предыстория:

  • Ранее талибы ограничили участие женщин в спорте, а также запретили смешанные боевые искусства (ММА), назвав их "слишком жестокими" и несовместимыми с нормами шариата.
  • Также талибы запретили женщинам путешествовать без сопровождающего мужчину.

АфганистанспортТалибан
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