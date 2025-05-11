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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: двоє поранених, один з них у важкому стані

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 21:50
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: двоє поранених, один з них у важкому стані
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 11 травня, фото ОВА

Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини у неділю поранено двох чоловіків, один з них перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "КАБ скерували росіяни на Великомихайлівську громаду Синельниківщини.

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Поранень дістали двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Поруч з ними медики. Надають необхідну допомогу. Роблять все, щоб врятувати".

Деталі: Лисак додав, що через ворожий удар потрощені приватні будинки та авто.

Дніпропетровська областьвійна
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