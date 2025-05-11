Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: двоє поранених, один з них у важкому стані

Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини у неділю поранено двох чоловіків, один з них перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "КАБ скерували росіяни на Великомихайлівську громаду Синельниківщини.

Реклама:

Поранень дістали двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Поруч з ними медики. Надають необхідну допомогу. Роблять все, щоб врятувати".

Деталі: Лисак додав, що через ворожий удар потрощені приватні будинки та авто.