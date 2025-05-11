Россияне обстреляли Днепропетровскую область: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии

В результате российского обстрела Днепропетровщины в воскресенье ранены двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "УАБ направили россияне на Великомихайловскую общину Синельниковского района.

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Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь. Делают все, чтобы спасти".

Детали: Лысак добавил, что из-за вражеского удара разбиты частные дома и авто.