Россияне обстреляли Днепропетровскую область: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии
Воскресенье, 11 мая 2025, 21:50
В результате российского обстрела Днепропетровщины в воскресенье ранены двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "УАБ направили россияне на Великомихайловскую общину Синельниковского района.
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Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь. Делают все, чтобы спасти".
Детали: Лысак добавил, что из-за вражеского удара разбиты частные дома и авто.