Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Днепропетровскую область: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 21:50
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии
последствия обстрела Днепропетровщины 11 мая, фото ОВА

В результате российского обстрела Днепропетровщины в воскресенье ранены двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "УАБ направили россияне на Великомихайловскую общину Синельниковского района.

Реклама:

Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь. Делают все, чтобы спасти".

Детали: Лысак добавил, что из-за вражеского удара разбиты частные дома и авто.

Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Премьер Польши обвинил российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве год назад
США объявили о торговом соглашении с Китаем
ЗЕЛЕНСКИЙ: ОЖИДАЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ И ЛИЧНО БУДУ ЖДАТЬ ПУТИНА В ТУРЦИИ
После задержания и.о. комбата командир 155-й бригады призвал сообщать о коррупции
видео"Привет, Дональд": Макрон показал, как звонил Трампу из Киева
Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне атаковали Никопольщину: пострадал мужчина, бушевал пожар
На Днепропетровщине открыли 10 новых образовательных центров для обучения детей
Возросло количество жертв российского удара по автобусу в Марганце: уже 10 погибших
Последние новости
23:06
Более 80% французов хотели бы референдум по вопросам, которые их больше всего беспокоят
22:58
Сборная Украины по гандболу проиграла Фарерам, но чудом вышла на ЕВРО-2026
22:43
Генштаб: На фронте с начала суток 111 боев, почти половина – на Покровском направлении
22:24
Премьер Польши обвинил российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве год назад
22:09
В ОККО рассказали, на что потратят 1,26 миллиардов гривен дивидендов
21:56
Зарко стал первым французом, который выиграл домашний Гран-При MotoGP с 1954 года
21:50
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии
21:35
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли угрозу баллистики
21:31
Зеленский: Буду 15 мая в Турции, а украинские силы будут реагировать зеркально
21:04
Ермак о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Прекращение огня, потом все остальное
Все новости...
Реклама:
Реклама: