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Прем'єр Польщі звинуватив російські спецслужби в підпалі ТЦ у Варшаві рік тому

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 22:24
Прем'єр Польщі звинуватив російські спецслужби в підпалі ТЦ у Варшаві рік тому
пожежа в ТЦ "Marywilska 44" 12 травня 2024 року, фото LightRocket via Getty Images

Прем'єр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в підпалі торгового центру "Marywilska 44" у Варшаві в травні 2024 року.

Джерело: Туск у соцмережі Х

Пряма мова: "Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа торгового центру "Marywilska" у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами.

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Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!".

Що передувало: 12 травня 2024 року у польській столиці Варшаві спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі "Marywilska 44". Будівлю було повністю знищено.

У залі було понад 1400 магазинів і точок обслуговування. Пожежники повідомляли, що вогонь, швидше за все, виник у кількох місцях.

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Наприкінці травня Туск заявив про підозру, що до цієї пожежі "причетні російські служби" та зазначив, що "розгляд у цій справі триває".

ПольщаРосіядиверсантипожежа
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