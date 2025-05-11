Премьер Польши обвинил российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве год назад
Премьер Польши Дональд Туск обвинил российские спецслужбы в поджоге торгового центра "Marywilska 44" в Варшаве в мае 2024 года.
Источник: Туск в соцсети Х
Прямая речь: "Теперь мы точно знаем, что большой пожар торгового центра "Marywilska" в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами.
Часть злоумышленников уже задержаны, все остальные идентифицированы и разыскиваются. Мы всех вас найдем!".
Что предшествовало: 12 мая 2024 года в польской столице Варшаве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Marywilska 44". Здание было полностью уничтожено.
В зале было более 1400 магазинов и точек обслуживания. Пожарные сообщали, что огонь, скорее всего, возник в нескольких местах.
В конце мая Туск заявил о подозрении, что к этому пожару "причастны российские службы" и отметил, что "разбирательство по этому делу продолжается".