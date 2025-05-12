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Південна Корея і США провели військові навчання у Східному морі

Ольга Глущенко Понеділок, 12 травня 2025, 05:40
Південна Корея і США провели військові навчання у Східному морі
фото: Yonhap

ВМС Південної Кореї та США завершили чотириденні спільні військово-морські навчання у Східному морі.

Джерело: Yonhap із посиланням на офіційних осіб

Деталі: Як зазначають у публікації, ці навчання є кроком для покращення спільної здатності протистояти одночасним атакам противника.

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У навчаннях, які проводилися з четверга по неділю, брали участь близько 10 південнокорейських військово-морських кораблів, включаючи 7600-тонний есмінець, та близько 10 літаків. З боку США, за даними ВМС Південної Кореї, брали участь ракетний есмінець та морський патрульний літак.

Моряки обох країн відпрацьовували навчальні сценарії, покликані забезпечити негайне і ефективне реагування на різнопланові загрози, в тому числі на атаки противника на морі, під водою і в повітрі.

Спільні маневри також включали операції з відбиття нападу північнокорейського спецназу в умовах імітації проникнення через Північну розмежувальну лінію, фактичний морський кордон між двома Кореями. Крім того, були проведені підводні навчання з виявлення, відстеження і знищення ворожого підводного човна.

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Навчання також були зосереджені на перехопленні ворожих безпілотників, реагуванні на локальні провокації та запобіганні розповсюдженню зброї масового знищення морським шляхом, повідомили у ВМС Південної Кореї.

Нагадаємо: Війська Південної Кореї та США в лютому провели тритижневі масштабні навчання з бойовою стрільбою на полігоні поблизу міжкорейського кордону.

Південна КореяСША
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