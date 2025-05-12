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Южная Корея и США провели военные учения в Восточном море

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 мая 2025, 05:40
Южная Корея и США провели военные учения в Восточном море
фото: Yonhap

ВМС Южной Кореи и США завершили четырехдневные совместные военно-морские учения в Восточном море.

Источник: Yonhap со ссылкой на официальных лиц

Детали: Как отмечают в публикации, эти учения являются шагом для улучшения общей способности противостоять одновременным атакам противника.

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В учениях, которые проводились с четверга по воскресенье, участвовали около 10 южнокорейских военно-морских кораблей, включая 7600-тонный эсминец, и около 10 самолетов. Со стороны США, по данным ВМС Южной Кореи, участвовали ракетный эсминец и морской патрульный самолет.

Моряки обеих стран отрабатывали учебные сценарии, призванные обеспечить немедленное и эффективное реагирование на разноплановые угрозы, в том числе на атаки противника на море, под водой и в воздухе.

Совместные маневры также включали операции по отражению нападения северокорейского спецназа в условиях имитации проникновения через Северную разграничительную линию, фактическую морскую границу между двумя Кореями. Кроме того, были проведены подводные учения по обнаружению, отслеживанию и уничтожению вражеской подводной лодки.

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Учения также были сосредоточены на перехвате вражеских беспилотников, реагировании на локальные провокации и предотвращении распространения оружия массового уничтожения морским путем, сообщили в ВМС Южной Кореи.

Южная КореяСША
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