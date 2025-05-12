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ЗСУ за добу знешкодили 1 170 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 12 травня 2025, 07:37
ЗСУ за добу знешкодили 1 170 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу відмінусували 1 170 окупантів та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 967 060 (+1 170) осіб,
  • танків – 10 800 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 22 473 (+27) од,
  • артилерійських систем – 27 718 (+48) од,
  • засобів ППО – 1 162 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 678 (+141) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 118 (+171) од,
  • спеціальної техніки – 3 884 (+6) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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