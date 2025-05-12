ЗСУ за добу знешкодили 1 170 окупантів
Понеділок, 12 травня 2025, 07:37
Сили оброни за минулу добу відмінусували 1 170 окупантів та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.05.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 967 060 (+1 170) осіб,
- танків – 10 800 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 22 473 (+27) од,
- артилерійських систем – 27 718 (+48) од,
- засобів ППО – 1 162 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 678 (+141) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 118 (+171) од,
- спеціальної техніки – 3 884 (+6) од.
Дані уточнюються.