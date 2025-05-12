ВСУ за сутки обезвредили 1 170 оккупантов
Понедельник, 12 мая 2025, 07:37
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 170 оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.05.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 967 060 (+1 170) человек,
- танков – 10 800 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 22 473 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 27 718 (+48) ед,
- средств ПВО – 1 162 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 678 (+141) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 118 (+171) ед,
- специальной техники – 3 884 (+6) ед.
Данные уточняются.