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ВСУ за сутки обезвредили 1 170 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 12 мая 2025, 07:37
ВСУ за сутки обезвредили 1 170 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 170 оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 967 060 (+1 170) человек,
  • танков – 10 800 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 473 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 27 718 (+48) ед,
  • средств ПВО – 1 162 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 678 (+141) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 118 (+171) ед,
  • специальной техники – 3 884 (+6) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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