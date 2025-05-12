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Росіяни атакували цивільний потяг на Донеччині: поранено машиніста

Ірина БалачукПонеділок, 12 травня 2025, 07:56
Росіяни атакували цивільний потяг на Донеччині: поранено машиніста
Фото ілюстративне з Facebook Укрзалізниці

Машиніст цивільного вантажного потяга дістав поранення внаслідок російського удару дроном по локомотиву на Донеччині.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "Пропозиції перемир'я ігноруються, ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад продовжуються: сьогодні (12 травня – ред.) вчергове ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині".

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Деталі: Зазначається, що машиніст отримав уламкове поранення ноги. Чоловіку оперативно надали допомогу і госпіталізували. Наразі його життю нічого не загрожує.

В УЗ підкреслили, що ворожа атака не зупинила рух поїздів.

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", – підсумували в Укрзалізниці.  

УкрзалізницябезпілотникиДонецька область
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