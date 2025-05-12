Россияне атаковали гражданский поезд в Донецкой области: ранен машинист

Машинист гражданского грузового поезда получил ранение в результате российского удара дроном по локомотиву в Донецкой области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Предложения перемирия игнорируются, вражеские атаки на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав продолжаются: сегодня (12 мая – ред.) в очередной раз вражеский БПЛА атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области".

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Детали: Отмечается, что машинист получил осколочное ранение ноги. Мужчине оперативно оказали помощь и госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В УЗ подчеркнули, что вражеская атака не остановила движение поездов.

"Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта, машинисты смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное – беря на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность", – подытожили в Укрзализныце.