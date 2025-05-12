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На війні в Україні загинув волонтер з Австралії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 травня 2025, 10:16
На війні в Україні загинув волонтер з Австралії
ілюстративне фото: facebook

На війні в Україні біля Ізюма загинув волонтер гуманітарної організації з Австралії, його ім'я не називають.

Джерело: Sky News з посиланням на повідомлення прем′єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, Kyiv Post

Пряма мова Албанезе: "З поваги до приватного життя сім'ї і відповідно до наших зобов'язань, існує межа того, що ми можемо сказати публічно в цей час.

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Я можу підтвердити, що він не був учасником конфлікту (війни в Україні – ред.), він був волонтером гуманітарної організації".

Деталі: За словами прем′єра, Міністерство закордонних справ надає підтримку родині загиблого.

За даними Австралійської телерадіомовної корпорації, яка послалась на неназване військове джерело в Україні, волонтер і його британський колега загинули минулого тижня поблизу східноукраїнського міста Ізюм від поранень, отриманих під час вибуху вдосконаленого вибухового пристрою в будівлі.

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Перед цим повідомлялось про загибель біля Ізюма британського волонтера, 40-річного Кріса Гарретта, який займався розмінуванням будинку. Тоді зазначалось, що внаслідок вибуху загинув ще один чоловік, який знешкоджував боєприпаси, третій - у критичному стані.

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