На войне в Украине погиб волонтер из Австралии

На войне в Украине возле Изюма погиб волонтер гуманитарной организации из Австралии, его имени не называют.

Источник: Sky News со ссылкой на сообщение премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, Kyiv Post

Прямая речь Албанезе: "Из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, существует предел того, что мы можем сказать публично в это время.

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Я могу подтвердить, что он не был участником конфликта (войны в Украине - ред.), он был волонтером гуманитарной организации".

Детали: По словам премьера, Министерство иностранных дел оказывает поддержку семье погибшего.

По данным Австралийской телерадиовещательной корпорации, которая сослалась на неназванный военный источник в Украине, волонтер и его британский коллега погибли на прошлой неделе вблизи восточноукраинского города Изюм от ранений, полученных при взрыве усовершенствованного взрывного устройства в здании.

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Перед этим сообщалось о гибели возле Изюма британского волонтера, 40-летнего Криса Гарретта, который занимался разминированием дома. Тогда отмечалось, что в результате взрыва погиб еще один человек, который обезвреживал боеприпасы, третий - в критическом состоянии.