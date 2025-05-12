Глава МЗС Польщі відкликає згоду на діяльність консульства РФ у Кракові

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір відкликати згоду на діяльність російського консульства в Кракові після доказів причетності спецслужб РФ до підпалу торгового центру у Варшаві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сікорського в Х

Деталі: Допис Сікорського з’явився після того, як польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.

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"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я прийняв рішення про відкликання згоди на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові", – підкреслив польський міністр.

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