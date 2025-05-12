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Глава МЗС Польщі відкликає згоду на діяльність консульства РФ у Кракові

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 12 травня 2025, 11:07
Глава МЗС Польщі відкликає згоду на діяльність консульства РФ у Кракові
Сікорський. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір відкликати згоду на діяльність російського консульства в Кракові після доказів причетності спецслужб РФ до підпалу торгового центру у Варшаві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сікорського в Х

Деталі: Допис Сікорського з’явився після того, як польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.

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"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я прийняв рішення про відкликання згоди на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові", – підкреслив польський міністр.

Нагадаємо:

  • Масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві 12 травня 2024 року. Дональд Туск спершу казав, що слідчі не бачать ознак диверсії, але вже під кінець місяця натякнув, що це не виключено. Інцидент був найбільшим із серії пожеж різного масштабу по всій території країни. 
  • Тоді ж стався підпал у магазині IKEA у Вільнюсі. Слідство підозрює у злочині українця, який співпрацював з російськими спецслужбами, над ним навесні 2025 року почався суд

ПольщаРосія
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