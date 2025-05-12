Глава МИД Польши отзывает согласие на деятельность консульства РФ в Кракове

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении отозвать согласие на деятельность российского консульства в Кракове после доказательств причастности спецслужб РФ к поджогу торгового центра в Варшаве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сикорского в Х

Детали: Сообщение Сикорского появилось после того, как польский премьер Дональд Туск прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.

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"В связи с доказательствами того, что российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я принял решение об отзыве согласия на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", – подчеркнул польский министр.

Напомним: