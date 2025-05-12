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Глава МИД Польши отзывает согласие на деятельность консульства РФ в Кракове

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 12 мая 2025, 11:07
Глава МИД Польши отзывает согласие на деятельность консульства РФ в Кракове
Сикорский. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении отозвать согласие на деятельность российского консульства в Кракове после доказательств причастности спецслужб РФ к поджогу торгового центра в Варшаве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сикорского в Х

Детали: Сообщение Сикорского появилось после того, как польский премьер Дональд Туск прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.

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"В связи с доказательствами того, что российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я принял решение об отзыве согласия на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", – подчеркнул польский министр.

Напомним:

  • Масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве 12 мая 2024 года. Дональд Туск сначала говорил, что следователи не видят признаков диверсии, но уже под конец месяца намекнул, что это не исключено. Инцидент был крупнейшим из серии пожаров разного масштаба по всей территории страны.
  • Тогда же произошел поджог в магазине IKEA в Вильнюсе. Следствие подозревает в преступлении украинца, который сотрудничал с российскими спецслужбами, над ним весной 2025 года начался суд.

ПольшаРосcия
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