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На Сумщині російський БпЛА атакував авто енергетиків, один загиблий – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 травня 2025, 11:37
На Сумщині російський БпЛА атакував авто енергетиків, один загиблий – ОВА
фото: Сумьска ОВА

У понеділок безпілотник російських загарбників атакував автомобіль енергетиків у Сумській області, внаслідок чого загинув водій, ще троє людей були поранені.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook, Сумська МВА у Facebook, ДСНС, прокуратура Сумщини у Telegram

Пряма мова Григорова: "Ворожий БпЛА атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Попередньо, одна людина загинула".

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Деталі: Повідомляється, що ще троє людей були поранені. Наслідки атаки росіян зʼясовуються.

 

У прокуратурі Сумщини уточнили, що ворог атакував транспортний засіб АТ "Сумиобленерго" близько 10.30, який рухався по території Сумської громади. Загиблий - 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені.

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На місці події працюють рятувальники.

Сумська областьбезпілотникижертвиросійсько-українська війна
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