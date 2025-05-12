На Сумщине российский БпЛА атаковал авто энергетиков, один погибший – ОВА

В понедельник беспилотник российских захватчиков атаковал автомобиль энергетиков в Сумской области, в результате чего погиб водитель, еще три человека были ранены.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров в Facebook, Сумская МВА в Facebook, прокуратура Сумщины в Telegram

Прямая речь Григорова: "Вражеский БпЛА атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской общины. Предварительно, один человек погиб".

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Детали: Сообщается, что еще три человека были ранены. Последствия атаки россиян выясняются.

В прокуратуре Сумщины уточнили, что враг атаковал транспортное средство АО "Сумыоблэнерго" около 10.30, которое двигалось по территории Сумской громады. Погибший - 44-летний водитель, еще трое работников общества ранены.

На месте происшествия работают спасатели.