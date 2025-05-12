ССО показали кадри знищення штурмової групи окупантів у ворожому тилу

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували вісім російських військових під час розвідки за лінією бойового зіткнення.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили штурмову групу противника з восьми військовослужбовців у ворожому тилу".

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Деталі: За даними ССО, підрозділ проводив спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітив ворожих військових. Командир оцінив ситуацію та наказав здійснити тактичний маневр для зайняття вигіднішої позиції.

У результаті раптової атаки вся ворожа група була знищена. Після бою українські спецпризначенці провели обшук тіл загиблих окупантів та без втрат продовжили виконання розвідувального завдання.