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ССО показали кадры уничтожения штурмовой группы оккупантов во вражеском тылу

Анастасия ПроцПонедельник, 12 мая 2025, 12:24
ССО показали кадры уничтожения штурмовой группы оккупантов во вражеском тылу
скрин с видео

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ ликвидировали восемь российских военных во время разведки за линией боевого соприкосновения.

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ

Дословно: "Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ уничтожили штурмовую группу противника из восьми военнослужащих во вражеском тылу".

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Детали: По данным ССО, подразделение проводило специальную разведку за линией боевого соприкосновения, когда заметило вражеских военных. Командир оценил ситуацию и приказал осуществить тактический маневр для занятия выгодной позиции.

В результате внезапной атаки вся вражеская группа была уничтожена. После боя украинские спецназовцы провели обыск тел погибших оккупантов и без потерь продолжили выполнение разведывательного задания.

ССО
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