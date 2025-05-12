ССО показали кадры уничтожения штурмовой группы оккупантов во вражеском тылу

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ ликвидировали восемь российских военных во время разведки за линией боевого соприкосновения.

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ

Дословно: "Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ уничтожили штурмовую группу противника из восьми военнослужащих во вражеском тылу".

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Детали: По данным ССО, подразделение проводило специальную разведку за линией боевого соприкосновения, когда заметило вражеских военных. Командир оценил ситуацию и приказал осуществить тактический маневр для занятия выгодной позиции.

В результате внезапной атаки вся вражеская группа была уничтожена. После боя украинские спецназовцы провели обыск тел погибших оккупантов и без потерь продолжили выполнение разведывательного задания.