Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, 12 травня може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

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Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів здійснюватимуть із періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

При цьому за словами польської сторони, автобуси та вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

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Дослівно ДПСУ: "Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин-Дорогуськ".

Державна прикордонна служба України додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку".