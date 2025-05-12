Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 травня 2025, 12:26
Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ
фото ДПСУ

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, 12 травня може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Реклама:

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів здійснюватимуть із періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

При цьому за словами польської сторони, автобуси та вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

РЕКЛАМА:

Дослівно ДПСУ: "Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин-Дорогуськ".

Державна прикордонна служба України додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку".

ПольщакордонПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Підпал ТЦ у Варшаві: у Польщі висунули звинувачення двом українцям
Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"
Курдська РПК оголосила про саморозпуск після чотирьох десятиліть протистояння в Туреччині
фото, відеоНа Сумщині російський БпЛА атакував авто енергетиків, один загиблий – ОВА
Глава МЗС Польщі відкликає згоду на діяльність консульства РФ у Кракові
фото Звичайна серветка: Єлисейський палац спростував російський фейк про наркотики у Макрона
Усі новини...
Польща
Глава МЗС Польщі відкликає згоду на діяльність консульства РФ у Кракові
Прем'єр Польщі звинуватив російські спецслужби в підпалі ТЦ у Варшаві рік тому
Туск відреагував на наміри Кремля ухилитись від 30-денного перемир’я
Останні новини
13:27
Одним пострілом з гранатомета врятувала підрозділ від оточення: історія служби медсестри бригади ТрО
13:21
Підпал ТЦ у Варшаві: у Польщі висунули звинувачення двом українцям
13:10
Євробачення-2025: де дивитися, як голосувати і які прогнози букмекерів
13:10
Росія втретє за день атакувала Сумщину: є поранений
13:07
Українці отримали рекордну суму "Нацкешбеку" за місяць
12:34
В Україні дощитиме, подекуди очікують нічні заморозки на ґрунті
12:32
футболЖитомирське "Полісся" звільнило головного тренера
12:26
Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"
12:25
Зеленський уперше поговорив з новим Папою Римським та запросив його до України
12:24
відеоССО показали кадри знищення штурмової групи окупантів у ворожому тилу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: