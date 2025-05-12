Поляки угрожают заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, 12 мая может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

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Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будут осуществлять с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.

При этом по словам польской стороны, автобусы и грузовики, которые везут гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно.

Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.

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Дословно ГПСУ: "По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств осуществляется без изменений, однако просим водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин-Дорогуск".

Государственная пограничная служба Украины дополнительно будет информировать о ситуации на этом направлении".