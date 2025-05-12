Каллас: Без припинення атак переговори з Росією неможливі

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що Кремль має припинити вогонь, перш ніж вести будь-які переговори щодо завершення війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Каллас згадала про понад 100 російських безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну.

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"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона дійсно прагнула миру і сіла за стіл переговорів з Україною", – сказала вона, звинувативши Москву в "іграх".

"Якщо вони продовжують бомбардувати Україну, якщо не буде припинено вогонь, то переговори під обстрілами неможливі", – заявила глава дипломатії ЄС журналістам.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що якщо потенційна зустріч у Стамбулі в четвер є лише способом РФ затягнути час, то вона не має жодного сенсу.

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