Каллас: Без припинення атак переговори з Росією неможливі
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що Кремль має припинити вогонь, перш ніж вести будь-які переговори щодо завершення війни в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
Деталі: Каллас згадала про понад 100 російських безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну.
"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона дійсно прагнула миру і сіла за стіл переговорів з Україною", – сказала вона, звинувативши Москву в "іграх".
"Якщо вони продовжують бомбардувати Україну, якщо не буде припинено вогонь, то переговори під обстрілами неможливі", – заявила глава дипломатії ЄС журналістам.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що якщо потенційна зустріч у Стамбулі в четвер є лише способом РФ затягнути час, то вона не має жодного сенсу.
Нагадаємо:
- Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
- Згодом президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".
- Своєю чергою президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.