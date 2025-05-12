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Вночі РФ атакувала 108-ма безпілотниками: ППО збила 55 ворожих БпЛА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 травня 2025, 08:52
Вночі РФ атакувала 108-ма безпілотниками: ППО збила 55 ворожих БпЛА
Фото: 127 окрема бригада ТРО м. Харків, Генштаб

У ніч на 12 травня російські загарбникики атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 66 дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Станом на 8.30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни".

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Деталі: Повідомляється, що 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Передісторія:

  • У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я. 
  • 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.
  • Президент Володимир Зеленський увечері 11 травня заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.
  • Американський новинний cайт Axios повідомив, що президент України Володимир Зеленський прибуде на запропоновані Росією переговори у Туреччині 15 травня, навіть якщо РФ не припинить вогонь з 12 травня, на чому раніше наголошував український лідер.

безпілотникиППОросійсько-українська війна
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