Вночі РФ атакувала 108-ма безпілотниками: ППО збила 55 ворожих БпЛА

У ніч на 12 травня російські загарбникики атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 66 дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Станом на 8.30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни".

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Деталі: Повідомляється, що 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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