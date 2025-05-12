Каллас: Без прекращения атак переговоры с Россией невозможны

Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Кремль должен прекратить огонь, прежде чем вести какие-либо переговоры по завершению войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Каллас напомнила о более 100 российских беспилотниках, которыми РФ ночью атаковала Украину.

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"Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она действительно стремилась к миру и села за стол переговоров с Украиной", – сказала она, обвинив Москву в "играх".

"Если они продолжают бомбить Украину, если не будет прекращен огонь, то переговоры под обстрелами невозможны", – заявила глава дипломатии ЕС журналистам.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что если потенциальная встреча в Стамбуле в четверг является лишь способом РФ затянуть время, то она не имеет никакого смысла.

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