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Каллас: Без прекращения атак переговоры с Россией невозможны

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 12 мая 2025, 14:18
Каллас: Без прекращения атак переговоры с Россией невозможны
Каллас. Иллюстративное фото: Getty Images

Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Кремль должен прекратить огонь, прежде чем вести какие-либо переговоры по завершению войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Каллас напомнила о более 100 российских беспилотниках, которыми РФ ночью атаковала Украину.

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"Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она действительно стремилась к миру и села за стол переговоров с Украиной", – сказала она, обвинив Москву в "играх".

"Если они продолжают бомбить Украину, если не будет прекращен огонь, то переговоры под обстрелами невозможны", – заявила глава дипломатии ЕС журналистам.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что если потенциальная встреча в Стамбуле в четверг является лишь способом РФ затянуть время, то она не имеет никакого смысла.

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Напомним:

  • Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".
  • В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.

ЕСРосcияроссийско-украинская война
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