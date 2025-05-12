У ЄС наполягають, що для початку переговорів необхідне повне припинення вогню з боку РФ

Європейський Союз продовжує наполягати на тому, що будь-які мирні переговори мають розпочинатися лише після безумовного припинення вогню з боку Росії.

Джерело: речниця Єврокомісії Анітта Гіппер 12 травня на брифінгу в Брюсселі, кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Росія має розпочати режим припинення вогню до того, як розпочнуться мирні переговори, сказала речниця Єврокомісії.

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"Наша позиція чітка: ми підтримуємо пропозицію про безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи від сьогодні. Президент Зеленський також прийняв цю пропозицію без жодних попередніх умов, підтвердивши, що Україна знову готова погодитися на припинення вогню. Тож тепер Росія повинна відповісти так само чітко, і припинення вогню є терміново необхідним для проведення мирних переговорів", – підкреслила Гіппер.

Вона додала, що "для того, щоб розпочати будь-які мирні переговори, ми повинні мати чітке, безумовне припинення вогню".

Речниця Єврокомісії наголосила, що ЄС має "продовжувати чинити тиск на Росію", тому що, як говорила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, "вони грають в ігри, і ви не можете довіряти Путіну".

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Як повідомлялося, в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.