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В ЕС настаивают, что для начала переговоров необходимо полное прекращение огня со стороны РФ

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоПонедельник, 12 мая 2025, 15:23

Европейский Союз продолжает настаивать на том, что любые мирные переговоры должны начинаться только после безусловного прекращения огня со стороны России.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер 12 мая на брифинге в Брюсселе, корреспондент "Европейской правды"

Детали: Россия должна начать режим прекращения огня до того, как начнутся мирные переговоры, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

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"Наша позиция четкая: мы поддерживаем предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня, начиная с сегодняшнего дня. Президент Зеленский также принял это предложение без предварительных условий, подтвердив, что Украина снова готова согласиться на прекращение огня. Поэтому теперь Россия должна ответить так же четко, и прекращение огня является срочно необходимым для проведения мирных переговоров", – подчеркнула Хиппер.

Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС должен "продолжать оказывать давление на Россию", потому что, как говорила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, "они играют в игры, и вы не можете доверять Путину".

Как сообщалось, в правительстве Германии заявили, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

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Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

ЕСРосcияпереговоры
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