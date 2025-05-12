Обшуки у посадовців Нацгвардії: САП і НАБУ відмовилися коментувати слідчі дії

12 травня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що САП та НАБУ не коментуватимуть обшуки у посадовців Нацгвардії, наголошуючи, що лише результати розслідування можуть стати підставою для висунення підозр.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Важливо! Щодо оприлюдненої в медіа інформації про проведені слідчі дії у посадовців Національної гвардії України

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З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях.

НАБУ і САП інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру".

Деталі: У відомстві наголосили, що сам факт проведення слідчих дій не свідчить про винуватість осіб. Такі дії є частиною процесу перевірки версій і збору доказів, які можуть як підтвердити, так і спростувати вчинення злочину чи причетність конкретних осіб.

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Про результати розслідування у згаданих провадженнях та подальші процесуальні рішення САП і НАБУ обіцяють повідомити офіційно, щойно будуть зібрані достатні докази.

Що передувало: