Обшуки у посадовців Нацгвардії: САП і НАБУ відмовилися коментувати слідчі дії
12 травня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що САП та НАБУ не коментуватимуть обшуки у посадовців Нацгвардії, наголошуючи, що лише результати розслідування можуть стати підставою для висунення підозр.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Дослівно: "Важливо! Щодо оприлюдненої в медіа інформації про проведені слідчі дії у посадовців Національної гвардії України
З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях.
НАБУ і САП інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру".
Деталі: У відомстві наголосили, що сам факт проведення слідчих дій не свідчить про винуватість осіб. Такі дії є частиною процесу перевірки версій і збору доказів, які можуть як підтвердити, так і спростувати вчинення злочину чи причетність конкретних осіб.
Про результати розслідування у згаданих провадженнях та подальші процесуальні рішення САП і НАБУ обіцяють повідомити офіційно, щойно будуть зібрані достатні докази.
Що передувало:
- 12 травня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що шістьох посадовців напряму матеріально-технічного забезпечення Національної гвардії України відсторонили від виконання обов’язків.
- Раніше джерела ZN.UA в правоохоронних органах повідомили про обшуки 9-10 травня у низки посадовців Національної гвардії.
- За інформацією журналістів, детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка; директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка; директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського; заступника директора департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця; начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза; начальника центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.
- У ZN.UA зазначили, що правоохоронці розслідують справу про хабарництво. Фігуранти нібито могли отримати 190 млн гривень хабаря за сприяння укладанню договорів про закупівлі для Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлового приміщення в понад 70 м² у Києві.