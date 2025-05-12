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Обшуки у посадовців Нацгвардії: САП і НАБУ відмовилися коментувати слідчі дії

Анастасія ПроцПонеділок, 12 травня 2025, 15:44
Обшуки у посадовців Нацгвардії: САП і НАБУ відмовилися коментувати слідчі дії
Ілюстрація САП

12 травня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що САП та НАБУ не коментуватимуть обшуки у посадовців Нацгвардії, наголошуючи, що лише результати розслідування можуть стати підставою для висунення підозр.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Важливо! Щодо оприлюдненої в медіа інформації про проведені слідчі дії у посадовців Національної гвардії України

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З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях.

НАБУ і САП інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру".

Деталі: У відомстві наголосили, що сам факт проведення слідчих дій не свідчить про винуватість осіб. Такі дії є частиною процесу перевірки версій і збору доказів, які можуть як підтвердити, так і спростувати вчинення злочину чи причетність конкретних осіб.

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Про результати розслідування у згаданих провадженнях та подальші процесуальні рішення САП і НАБУ обіцяють повідомити офіційно, щойно будуть зібрані достатні докази.

Що передувало: 

  • 12 травня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що шістьох посадовців напряму матеріально-технічного забезпечення Національної гвардії України відсторонили від виконання обов’язків.
  • Раніше джерела ZN.UA в правоохоронних органах повідомили про обшуки 9-10 травня у низки посадовців Національної гвардії.
  • За інформацією журналістів, детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка; директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка; директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського; заступника директора департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця; начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза; начальника центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.
  • У ZN.UA зазначили, що  правоохоронці розслідують справу про хабарництво. Фігуранти нібито могли отримати 190 млн гривень хабаря за сприяння укладанню договорів про закупівлі для Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлового приміщення в понад 70 м² у Києві.

НАБУНацгвардія
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