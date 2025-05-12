Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обыски у должностных лиц Нацгвардии: САП и НАБУ отказались комментировать следственные действия

Анастасия ПроцПонедельник, 12 мая 2025, 15:44
Обыски у должностных лиц Нацгвардии: САП и НАБУ отказались комментировать следственные действия
Иллюстрация САП

12 мая в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что САП и НАБУ не будут комментировать обыски у должностных лиц Нацгвардии, подчеркивая, что только результаты расследования могут стать основанием для выдвижения подозрений.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Важно! Относительно обнародованной в медиа информации о проведенных следственных действиях у должностных лиц Национальной гвардии Украины

Реклама:

С целью достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах.

НАБУ и САП информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда следователи и прокуроры по делам имеют достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении".

Детали: В ведомстве отметили, что сам факт проведения следственных действий не свидетельствует о виновности лиц. Такие действия являются частью процесса проверки версий и сбора доказательств, которые могут как подтвердить, так и опровергнуть совершение преступления или причастность конкретных лиц.

РЕКЛАМА:

О результатах расследования в упомянутых производствах и дальнейших процессуальных решениях САП и НАБУ обещают сообщить официально, как только будут собраны достаточные доказательства.

Что предшествовало:

  • 12 мая в Министерстве внутренних дел сообщили, что шесть должностных лиц направления материально-технического обеспечения Национальной гвардии Украины отстранили от исполнения обязанностей.
  • Ранее источники ZN.UA в правоохранительных органах сообщили об обысках 9-10 мая у ряда должностных лиц Национальной гвардии.
  • По информации журналистов, детективы НАБУ пришли с обысками домой к командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко; директору департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко; директору департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому; заместителю директора департамента логистики - начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу; начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу; начальнику центральной базы производственно-технического обеспечения ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу; начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу; начальнику центральной базы производственно-технического обеспечения
  • В ZN.UA отметили, что правоохранители расследуют дело о взяточничестве. Фигуранты якобы могли получить 190 млн гривен взятки за содействие заключению договоров о закупках для Центральной базы производственно-технологической комплектации Нацгвардии. Речь идет о получении автомобиля Toyota RAV-4 2023 года и нежилого помещения в более 70 м² в Киеве.

НАБУНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вспышка гепатита А в Киеве: сколько больных зафиксировали и нашли ли источник инфицирования
В Германии дали России время до конца суток согласиться на 30-дневное прекращение огня
Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест
Поджог ТЦ в Варшаве: в Польше предъявили обвинения двум украинцам 
Поляки угрожают заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"
Курдская РПК объявила о самороспуске после четырех десятилетий противостояния в Турции
Все новости...
НАБУ
САП и НАБУ завершили следствие по делу экс-заместителя Ермака, за которого внесли залог
ЄСПЛ засудив внесення ексдиректора НАБУ Ситника до реєстру корупціонерів
Поддельный диплом доктора и доплата в полмиллиона: члену ВККС объявили подозрение
Последние новости
16:29
Как Уоррен Баффетт построил финансовую империю на триллион долларов
16:19
"Честь профессии": 6 материалов журналистов УП попали в финал конкурса
16:14
Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа - WSJ
15:53
В Украине почти на 30% вырос импорт бензина: закрепился новый лидер
15:47
Сибига: РФ продолжает игнорировать предложение о длительном прекращении огня
15:44
Обыски у должностных лиц Нацгвардии: САП и НАБУ отказались комментировать следственные действия
15:39
В древнерусскую Кирилловскую церковь наконец-то вернули богослужение на украинском
15:33
футболВслед за тренерским штабом: "Полесье" отстранило операционного менеджера и шеф-скаута клуба
15:23
В ЕС настаивают, что для начала переговоров необходимо полное прекращение огня со стороны РФ
15:21
Вспышка гепатита А в Киеве: сколько больных зафиксировали и нашли ли источник инфицирования
Все новости...
Реклама:
Реклама: