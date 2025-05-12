Обыски у должностных лиц Нацгвардии: САП и НАБУ отказались комментировать следственные действия
12 мая в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что САП и НАБУ не будут комментировать обыски у должностных лиц Нацгвардии, подчеркивая, что только результаты расследования могут стать основанием для выдвижения подозрений.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Дословно: "Важно! Относительно обнародованной в медиа информации о проведенных следственных действиях у должностных лиц Национальной гвардии Украины
С целью достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах.
НАБУ и САП информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда следователи и прокуроры по делам имеют достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении".
Детали: В ведомстве отметили, что сам факт проведения следственных действий не свидетельствует о виновности лиц. Такие действия являются частью процесса проверки версий и сбора доказательств, которые могут как подтвердить, так и опровергнуть совершение преступления или причастность конкретных лиц.
О результатах расследования в упомянутых производствах и дальнейших процессуальных решениях САП и НАБУ обещают сообщить официально, как только будут собраны достаточные доказательства.
Что предшествовало:
- 12 мая в Министерстве внутренних дел сообщили, что шесть должностных лиц направления материально-технического обеспечения Национальной гвардии Украины отстранили от исполнения обязанностей.
- Ранее источники ZN.UA в правоохранительных органах сообщили об обысках 9-10 мая у ряда должностных лиц Национальной гвардии.
- По информации журналистов, детективы НАБУ пришли с обысками домой к командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко; директору департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко; директору департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому; заместителю директора департамента логистики - начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу; начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу; начальнику центральной базы производственно-технического обеспечения ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу; начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу; начальнику центральной базы производственно-технического обеспечения
- В ZN.UA отметили, что правоохранители расследуют дело о взяточничестве. Фигуранты якобы могли получить 190 млн гривен взятки за содействие заключению договоров о закупках для Центральной базы производственно-технологической комплектации Нацгвардии. Речь идет о получении автомобиля Toyota RAV-4 2023 года и нежилого помещения в более 70 м² в Киеве.