Обыски у должностных лиц Нацгвардии: САП и НАБУ отказались комментировать следственные действия

12 мая в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что САП и НАБУ не будут комментировать обыски у должностных лиц Нацгвардии, подчеркивая, что только результаты расследования могут стать основанием для выдвижения подозрений.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Важно! Относительно обнародованной в медиа информации о проведенных следственных действиях у должностных лиц Национальной гвардии Украины

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С целью достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах.

НАБУ и САП информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда следователи и прокуроры по делам имеют достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении".

Детали: В ведомстве отметили, что сам факт проведения следственных действий не свидетельствует о виновности лиц. Такие действия являются частью процесса проверки версий и сбора доказательств, которые могут как подтвердить, так и опровергнуть совершение преступления или причастность конкретных лиц.

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О результатах расследования в упомянутых производствах и дальнейших процессуальных решениях САП и НАБУ обещают сообщить официально, как только будут собраны достаточные доказательства.

Что предшествовало: