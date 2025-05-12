З КМВА звільнили речника після його суперечки з журналістом

Євген Ієвлєв. Фото з його Instagram

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що Євген Ієвлєв залишає посаду речника після інформації про його погрози журналісту Євгену Вакуленку.

Джерело: Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника.

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Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України".

Деталі: Ткаченко заявив, що процес пошуку нового речника затягнувся, тому від імені КМВА комунікацію здійснюватиме він особисто.

Що передувало:

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