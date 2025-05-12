З КМВА звільнили речника після його суперечки з журналістом
Понеділок, 12 травня 2025, 19:55
Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що Євген Ієвлєв залишає посаду речника після інформації про його погрози журналісту Євгену Вакуленку.
Джерело: Ткаченко в Telegram
Пряма мова: "Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника.
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Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України".
Деталі: Ткаченко заявив, що процес пошуку нового речника затягнувся, тому від імені КМВА комунікацію здійснюватиме він особисто.
Що передувало:
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- На початку травня у виданні "Вільне радіо" з Донеччини заявили про погрози їхньому журналісту Євгену Вакуленку з боку Ієвлєва.
- Раніше журналіст написав статтю про статки працівників ТЦК та СП у Донецькій області. Одним із фігурантів матеріалу став військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв – батько Євгена Ієвлєва.
- З'ясувалось, що в дружини Ієвлєва старшого є позашляховик, доходів на нього в офіційних документах в неї не було.
- Після публікації матеріалу речник КМВА написав журналісту Вакуленку й погрожував фізичною розправою.
- Пізніше ж Ієвлєв розповів, що ніякого конфлікту з Вакуленком у нього немає, а також звинуватив журналістів, що вони намагаються зробити "шок-контент, який легко продається".