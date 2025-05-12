Из КГВА уволили спикера после его спора с журналистом
Понедельник, 12 мая 2025, 19:55
Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Евгений Иевлев покидает пост спикера после информации о его угрозах журналисту Евгению Вакуленко.
Источник: Ткаченко в Telegram
Прямая речь: "Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера.
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Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно, хочу поблагодарить за защиту Украины".
Детали: Ткаченко заявил, что процесс поиска нового спикера затянулся, поэтому от имени КМВА коммуникацию будет осуществлять он лично.
Что предшествовало:
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- В начале мая в издании "Вільне радіо" из Донецкой области заявили об угрозах их журналисту Евгению Вакуленко со стороны Иевлева.
- Ранее журналист написал статью о состоянии работников ТЦК и СП в Донецкой области. Одним из фигурантов материала стал военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев - отец Евгения Иевлева.
- Выяснилось, что у жены Иевлева старшего есть внедорожник, доходов на него в официальных документах у нее не было.
- После публикации материала представитель КГВА написал журналисту Вакуленко и угрожал физической расправой.
- Позже Иевлев рассказал, что никакого конфликта с Вакуленко у него нет, а также обвинил журналистов, что они пытаются сделать "шок-контент, который легко продается".