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Из КГВА уволили спикера после его спора с журналистом

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 мая 2025, 19:55
Из КГВА уволили спикера после его спора с журналистом
Евгений Иевлев. Фото из его Instagram

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Евгений Иевлев покидает пост спикера после информации о его угрозах журналисту Евгению Вакуленко.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера.

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Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно, хочу поблагодарить за защиту Украины".

Детали: Ткаченко заявил, что процесс поиска нового спикера затянулся, поэтому от имени КМВА коммуникацию будет осуществлять он лично.

Что предшествовало:

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  • В начале мая в издании "Вільне радіо" из Донецкой области заявили об угрозах их журналисту Евгению Вакуленко со стороны Иевлева.
  • Ранее журналист написал статью о состоянии работников ТЦК и СП в Донецкой области. Одним из фигурантов материала стал военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев - отец Евгения Иевлева.
  • Выяснилось, что у жены Иевлева старшего есть внедорожник, доходов на него в официальных документах у нее не было.
  • После публикации материала представитель КГВА написал журналисту Вакуленко и угрожал физической расправой.
  • Позже Иевлев рассказал, что никакого конфликта с Вакуленко у него нет, а также обвинил журналистов, что они пытаются сделать "шок-контент, который легко продается".

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