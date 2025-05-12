Из КГВА уволили спикера после его спора с журналистом

Евгений Иевлев. Фото из его Instagram

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Евгений Иевлев покидает пост спикера после информации о его угрозах журналисту Евгению Вакуленко.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера.

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Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно, хочу поблагодарить за защиту Украины".

Детали: Ткаченко заявил, что процесс поиска нового спикера затянулся, поэтому от имени КМВА коммуникацию будет осуществлять он лично.

Что предшествовало:

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