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Зеленський вивів генерала Гаврилюка зі складу Ставки головнокомандувача

Іван Д'яконовВівторок, 13 травня 2025, 02:01
Зеленський вивів генерала Гаврилюка зі складу Ставки головнокомандувача
Іван Гаврилюк. Фото: Facebook/Міноборони України

Президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав указ про виведення генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка зі складу Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: указ президента №304/2025

Дослівно: "Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю… вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача І. Гаврилюка.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування."

Деталі: За інформацією джерела "Суспільне" у Міністерстві оборони, звільнення пов’язане з ініціативою Гаврилюка передати 78 млрд гривень від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) польській фірмі-посередниці "PHU Lechmar" Sp. z o.o. на закупівлю боєприпасів для Держприкордонслужби.

Цей крок, за словами джерела, завдала "репутаційної шкоди" міністру оборони Рустему Умєрову, оскільки закупівля боєприпасів входить до сфери відповідальності АОЗ, куди напередодні міністр призначив керівником Арсена Жумаділова.

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Передісторія: 

  • 11 квітня стало відомо, що Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк оголосив, що залишає посаду першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова за власним бажанням. Мотиви такого рішення офіцер не пояснив, якихось інших подробиць теж не розповів.
  • 18 квітня уряд звільнив Івана Гаврилюка. Замість нього Умєров призначив Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств.
  • 7 березня уряд затвердив двох нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Ними стали Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер – ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток міністерства та має досвід у сфері запобігання корупції.

Міноборони
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