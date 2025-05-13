Зеленський вивів генерала Гаврилюка зі складу Ставки головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав указ про виведення генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка зі складу Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: указ президента №304/2025

Дослівно: "Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю… вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача І. Гаврилюка.

Реклама:

Указ набирає чинності з дня його опублікування."

Деталі: За інформацією джерела "Суспільне" у Міністерстві оборони, звільнення пов’язане з ініціативою Гаврилюка передати 78 млрд гривень від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) польській фірмі-посередниці "PHU Lechmar" Sp. z o.o. на закупівлю боєприпасів для Держприкордонслужби.

Цей крок, за словами джерела, завдала "репутаційної шкоди" міністру оборони Рустему Умєрову, оскільки закупівля боєприпасів входить до сфери відповідальності АОЗ, куди напередодні міністр призначив керівником Арсена Жумаділова.

РЕКЛАМА:

Передісторія: