Зеленский вывел генерала Гаврилюка из состава Ставки главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая подписал указ о выводе генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка из состава Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: указ президента №304/2025

Дословно: "В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего И. Гаврилюка.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования."

Детали: По информации источника "Суспільне" в Министерстве обороны, увольнение связано с инициативой Гаврилюка передать 78 млрд гривен от Агентства оборонных закупок (АОЗ) польской фирме-посреднице "PHU Lechmar" Sp. z o.o. на закупку боеприпасов для Госпогранслужбы.

Этот шаг, по словам источника, нанес "репутационный ущерб" министру обороны Рустему Умерову, поскольку закупка боеприпасов входит в сферу ответственности АОЗ, куда накануне министр назначил руководителем Арсена Жумадилова.

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