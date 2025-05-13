Зеленский вывел генерала Гаврилюка из состава Ставки главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая подписал указ о выводе генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка из состава Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: указ президента №304/2025
Дословно: "В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего И. Гаврилюка.
Указ вступает в силу со дня его опубликования."
Детали: По информации источника "Суспільне" в Министерстве обороны, увольнение связано с инициативой Гаврилюка передать 78 млрд гривен от Агентства оборонных закупок (АОЗ) польской фирме-посреднице "PHU Lechmar" Sp. z o.o. на закупку боеприпасов для Госпогранслужбы.
Этот шаг, по словам источника, нанес "репутационный ущерб" министру обороны Рустему Умерову, поскольку закупка боеприпасов входит в сферу ответственности АОЗ, куда накануне министр назначил руководителем Арсена Жумадилова.
Предыстория:
- 11 апреля стало известно, что Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк объявил, что покидает пост первого заместителя министра обороны Рустема Умерова по собственному желанию. Мотивы такого решения офицер не объяснил, каких-то других подробностей тоже не рассказал.
- 18 апреля правительство уволило Ивана Гаврилюка. Вместо него Умеров назначил Сергея Боева, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств.
- 7 марта правительство утвердило двух новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ). Ими стали Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер – экс-заместитель министра обороны, который отвечал за институциональное развитие министерства и имеет опыт в сфере предотвращения коррупции.