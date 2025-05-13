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Зеленский вывел генерала Гаврилюка из состава Ставки главнокомандующего

Иван ДьяконовВторник, 13 мая 2025, 02:01
Зеленский вывел генерала Гаврилюка из состава Ставки главнокомандующего
Иван Гаврилюк. Фото: Facebook/Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая подписал указ о выводе генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка из состава Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: указ президента №304/2025

Дословно: "В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего И. Гаврилюка.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования."

Детали: По информации источника "Суспільне" в Министерстве обороны, увольнение связано с инициативой Гаврилюка передать 78 млрд гривен от Агентства оборонных закупок (АОЗ) польской фирме-посреднице "PHU Lechmar" Sp. z o.o. на закупку боеприпасов для Госпогранслужбы.

Этот шаг, по словам источника, нанес "репутационный ущерб" министру обороны Рустему Умерову, поскольку закупка боеприпасов входит в сферу ответственности АОЗ, куда накануне министр назначил руководителем Арсена Жумадилова.

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Предыстория:

  • 11 апреля стало известно, что Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк объявил, что покидает пост первого заместителя министра обороны Рустема Умерова по собственному желанию. Мотивы такого решения офицер не объяснил, каких-то других подробностей тоже не рассказал.
  • 18 апреля правительство уволило Ивана Гаврилюка. Вместо него Умеров назначил Сергея Боева, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств.
  • 7 марта правительство утвердило двух новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ). Ими стали Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер – экс-заместитель министра обороны, который отвечал за институциональное развитие министерства и имеет опыт в сфере предотвращения коррупции.

Минобороны
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