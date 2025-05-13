Рубіо поговорив із Сибігою та європейськими лідерами про мир в Україні – Держдеп

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, верховним представником Європейського Союзу Кайєю Каллас та низкою європейських міністрів про мир в Україні.

Джерело: сайт Державного департаменту

Пряма мова речниці Держдепу США Теммі Брюс: "Лідери обговорили шляхи до припинення вогню та досягнення миру в Україні".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що Рубіо розмовляв з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, Німеччини Йоганном Вадефулем, Польщі Радославом Сікорським та Великої Британії Девідом Леммі.

Глава Держдепу США наразі перебуває у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Рубіо супроводжує президента США Дональда Трампа в його поїздці до Саудівської Аравії і Катару 11-14 травня.

Потім держсекретар поїде до Анталії (Туреччина) 14-16 травня, щоб взяти участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО для обговорення пріоритетів безпеки Альянсу, в тому числі збільшення інвестицій Альянсу в оборону і припинення російсько-української війни.