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Рубіо поговорив із Сибігою та європейськими лідерами про мир в Україні – Держдеп

Ірина БалачукВівторок, 13 травня 2025, 07:11
Рубіо поговорив із Сибігою та європейськими лідерами про мир в Україні – Держдеп
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото state.gov

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, верховним представником Європейського Союзу Кайєю Каллас та низкою європейських міністрів про мир в Україні.

Джерело: сайт Державного департаменту

Пряма мова речниці Держдепу США Теммі Брюс: "Лідери обговорили шляхи до припинення вогню та досягнення миру в Україні".

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Деталі: Зазначається, що Рубіо розмовляв з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, Німеччини Йоганном Вадефулем, Польщі Радославом Сікорським та Великої Британії Девідом Леммі.

Глава Держдепу США наразі перебуває у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Рубіо супроводжує президента США Дональда Трампа в його поїздці до Саудівської Аравії і Катару 11-14 травня.

Потім держсекретар поїде до Анталії (Туреччина) 14-16 травня, щоб взяти участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО для обговорення пріоритетів безпеки Альянсу, в тому числі збільшення інвестицій Альянсу в оборону і припинення російсько-української війни.

СШАСибіга АндрійЄвропамир
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