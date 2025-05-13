Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рубио поговорил с Сибигой и европейскими лидерами о мире в Украине – Госдеп

Ирина БалачукВторник, 13 мая 2025, 07:11
Рубио поговорил с Сибигой и европейскими лидерами о мире в Украине – Госдеп
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото state.gov

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, верховным представителем Европейского Союза Кайей Каллас и рядом европейских министров о мире в Украине.

Источник: сайт Государственного департамента

Прямая речь пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс: "Лидеры обсудили пути к прекращению огня и достижения мира в Украине".

Реклама:

Детали: Отмечается, что Рубио разговаривал с министрами иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, Германии Иоганном Вадефулем, Польши Радославом Сикорским и Великобритании Дэвидом Лемми.

Глава Госдепа США сейчас находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рубио сопровождает президента США Дональда Трампа в его поездке в Саудовскую Аравию и Катар 11-14 мая.

Затем госсекретарь поедет в Анталию (Турция) 14-16 мая, чтобы принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО для обсуждения приоритетов безопасности Альянса, в том числе увеличения инвестиций Альянса в оборону и прекращения российско-украинской войны.

СШАСибига АндрейЕвропамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия
Оккупанты продвинулись в Торецке и на Покровском направлении – DeepState
"Слідство.Інфо": Комарницкий с женой в 2016-2018 годах продали в Киеве 110 квартир
Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие MH17
Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи с РФ в Турции
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах
Все новости...
США
Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином после "полной перезагрузки отношений"
Для реализации соглашения с США Рада рассмотрит законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах
Последние новости
07:32
Россия за сутки потеряла еще более тысячи воинов и 62 артсистемы – Генштаб
07:11
Рубио поговорил с Сибигой и европейскими лидерами о мире в Украине – Госдеп
06:50
Сирия предлагает Трампу соглашение о недрах в обмен на снятие санкций – СМИ
05:52
В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли по меньшей мере 13 человек
04:01
В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия
03:08
Военные показали как работает украинский огнемёт РПВ-16 для ближнего боя
02:40
Кубилюс: Часть из 800 млрд евро на перевооружение ЕС пойдет на закупки для ВСУ
02:01
Зеленский вывел генерала Гаврилюка из состава Ставки главнокомандующего
01:37
Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином после "полной перезагрузки отношений"
01:28
"Шахтер" – "Динамо". Где и когда смотреть финал Кубка Украины по футболу
Все новости...
Реклама:
Реклама: