Рубио поговорил с Сибигой и европейскими лидерами о мире в Украине – Госдеп

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, верховным представителем Европейского Союза Кайей Каллас и рядом европейских министров о мире в Украине.

Источник: сайт Государственного департамента

Прямая речь пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс: "Лидеры обсудили пути к прекращению огня и достижения мира в Украине".

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Детали: Отмечается, что Рубио разговаривал с министрами иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, Германии Иоганном Вадефулем, Польши Радославом Сикорским и Великобритании Дэвидом Лемми.

Глава Госдепа США сейчас находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рубио сопровождает президента США Дональда Трампа в его поездке в Саудовскую Аравию и Катар 11-14 мая.

Затем госсекретарь поедет в Анталию (Турция) 14-16 мая, чтобы принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО для обсуждения приоритетов безопасности Альянса, в том числе увеличения инвестиций Альянса в оборону и прекращения российско-украинской войны.