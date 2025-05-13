Росія за добу втратила ще понад тисячу вояк і 62 артсистеми – Генштаб
Вівторок, 13 травня 2025, 07:32
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 070 російських загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 968 130 (+1 070) осіб,
- танків – 10 802 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 487 (+14) од,
- артилерійських систем – 27 780 (+62) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 778 (+100) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 256 (+138) од.
Дані уточнюються.