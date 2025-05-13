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Росія за добу втратила ще понад тисячу вояк і 62 артсистеми – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 13 травня 2025, 07:32
Росія за добу втратила ще понад тисячу вояк і 62 артсистеми – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 070 російських загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 968 130 (+1 070) осіб,
  • танків – 10 802 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 487 (+14) од,
  • артилерійських систем – 27 780 (+62) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 778 (+100) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 256 (+138) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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