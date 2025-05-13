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Россия за сутки потеряла еще более тысячи вояк и 62 артсистемы – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 13 мая 2025, 07:32
Россия за сутки потеряла еще более тысячи вояк и 62 артсистемы – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 070 российских захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 968 130 (+1 070) человек,
  • танков – 10 802 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 487 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 27 780 (+62) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 778 (+100) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 256 (+138) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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