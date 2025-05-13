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Росіяни гатили по Нікопольщині – знищили будинок

Ірина БалачукВівторок, 13 травня 2025, 07:51
Росіяни гатили по Нікопольщині – знищили будинок
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Приватний будинок згорів у Нікопольському районі Дніпропетровщини внаслідок російських ударів з різних видів озброєння.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Агресор атакував Нікопольщину з РСЗВ "Град", артилерії, застосовував БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок". 

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ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Деталі: За словами голови ОВА, пожежу вже загасили.

Інші збитки наразі встановлюються, обстеження території триває. 

 
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

"Загиблих і постраждалих немає", – підсумував Лисак.

Дніпропетровська областьобстрілпожежа
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