Росіяни гатили по Нікопольщині – знищили будинок
Вівторок, 13 травня 2025, 07:51
Приватний будинок згорів у Нікопольському районі Дніпропетровщини внаслідок російських ударів з різних видів озброєння.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова Лисака: "Агресор атакував Нікопольщину з РСЗВ "Град", артилерії, застосовував БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок".
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Деталі: За словами голови ОВА, пожежу вже загасили.
Інші збитки наразі встановлюються, обстеження території триває.
"Загиблих і постраждалих немає", – підсумував Лисак.