Россияне били по Никопольщине – уничтожили дом

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Частный дом сгорел в Никопольском районе Днепропетровщины в результате российских ударов из различных видов вооружения.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Агрессор атаковал Никопольщину с РСЗО "Град", артиллерии, применял БпЛА. Попал по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах. Загорелся частный дом".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам главы ОВА, пожар уже потушили.

Другие убытки устанавливаются, обследование территории продолжается.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Погибших и пострадавших нет", – подытожил Лысак.