Россияне били по Никопольщине – уничтожили дом
Вторник, 13 мая 2025, 07:51
Частный дом сгорел в Никопольском районе Днепропетровщины в результате российских ударов из различных видов вооружения.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Агрессор атаковал Никопольщину с РСЗО "Град", артиллерии, применял БпЛА. Попал по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах. Загорелся частный дом".
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Детали: По словам главы ОВА, пожар уже потушили.
Другие убытки устанавливаются, обследование территории продолжается.
"Погибших и пострадавших нет", – подытожил Лысак.