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Росіяни атакували Покровський напрямок 60 разів біля 18 населених пунктів – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 травня 2025, 08:22
Росіяни атакували Покровський напрямок 60 разів біля 18 населених пунктів – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень, 60 атак росіян Сили оборони спинили на Покровському напрямку, ще 44 атаки загалом ворог провів на Лиманському і Новопавлівському напрямках. Продовжуються бої на Курському плацдармі.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів Яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив шість атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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