Россияне атаковали Покровское направление 60 раз возле 18 населенных пунктов – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений, 60 атак россиян Силы обороны остановили на Покровском направлении, еще 44 атаки в целом враг провел на Лиманском и Новопавловском направлениях. Продолжаются бои на Курском плацдарме.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполовка и в направлении Ольговки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка, Попов Яр, Новониколаевка, Муравка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил шесть атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в сторону Павловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.