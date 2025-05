Трамп прибув у Саудівську Аравію

Президент США Дональд Трамп прибув до Ер-Ріяда, що у Саудівській Аравії, де його зустрів спадкоємний принц Мухаммед ібн Салман, повідомив Білий дім.

Джерело: Білий дім в мережі X, британський телеканал новин Sky news, американський новинний веб-сайт Axios

Деталі: Білий дім опублікував відео, як Трамп виходить з літака у міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, внизу його зустрічає спадкоємний принц.

President Trump arrives in Riyadh, Saudi Arabia, and is greeted by Crown Prince Mohammed bin Salman. 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/4XeT1XXgT2