Трамп прибув у Саудівську Аравію

Президент США Дональд Трамп прибув до Ер-Ріяда, що у Саудівській Аравії, де його зустрів спадкоємний принц Мухаммед ібн Салман, повідомив Білий дім.

Джерело: Білий дім в мережі X, британський телеканал новин Sky news, американський новинний веб-сайт Axios

Деталі: Білий дім опублікував відео, як Трамп виходить з літака у міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, внизу його зустрічає спадкоємний принц.

Реклама:

President Trump arrives in Riyadh, Saudi Arabia, and is greeted by Crown Prince Mohammed bin Salman. 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/4XeT1XXgT2 — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2025

За даними Sky news, це перша велика закордонна дипломатична поїздка Трампа за час його другого терміну. Турне президента США Близьким Сходом триватиме 3 дні і включатиме також візити до Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Телеканал пише, що Мохаммед ібн Салман вже пообіцяв інвестувати близько 600 мільярдів доларів, і додає, що "ця поїздка буде присвячена великому бізнесу і великим інвестиціям".

РЕКЛАМА:

Раніше Держеп США повідомляв, що Трампа у цій поїздці супроводжує держсекретар Марко Рубіо.

Також із Трампом приїхав міністр оборони США Піт Гегсет, міністр торгівлі Говард Лютнік, а також посланник Стів Віткофф.

"Очікується, що ситуація в Газі, Сирії та війна в Україні стануть ключовою частиною переговорів між офіційними особами США та Саудівської Аравії", – повідомляє Sky News.

За даними джерел Axios, очікується, що Трамп проведе саміт з лідерами країн Перської затоки під час свого візиту до Саудівської Аравії, де представить своє бачення участі США на Близькому Сході та викладе свої політичні цілі в регіоні.

Також повідомлялося, що Мухаммед ібн Салман планує запросити на саміт лідерів усіх країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки – Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Кувейту, Оману і Катару.